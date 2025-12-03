ССО знищили групу російських військових і повернули під контроль позицію у Донецькій області

Операція ССО на Донеччині. Фото: кадр із відео

Оператори Сил спеціальних операцій ЗСУ вступили у ближній бій з російськими окупантами у Донецькій області. Про це повідомили у пресслужбі ССО.



За словами спецпризначенців, перший контакт завершився миттєво – одного загарбника ліквідували.



«Ще двоє військових РФ намагалися здійснити обхід з флангу, але були вчасно виявлені та знищені. У ході подальшого просування група CCO знищила ще одного окупанта. Під час огляду його тіла вибухнула граната, яку загарбник наперед підклав під себе. Наші воїни оперативно зреагували та не зазнали втрат. Підгрупа прикриття також «мінунула» російського військового, який входив до складу групи підкріплення противника», – розповіли у ССО.



Підсумок операції: ліквідовані п'ять військовослужбовців ЗС РФ, повернений контроль над позицією, захоплені документи, засоби зв'язку та інші важливі трофеї.

Нагадаємо, що ССО зачистили від російських військ територію шахти на Покровському напрямку.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко