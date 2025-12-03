Росіяни двічі атакували Краматорську громаду: є пошкодження

Російські окупанти увечері 2 грудня та вночі 3 грудня обстріляли Краматорську громаду на Донеччині. Внаслідок ударів є пошкодження. Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської військової адміністрації.
«З 2 на 3 грудня, із застосуванням двох БПЛА «Молнія-2», російські війська завдали ударів по громаді», — йдеться в повідомленні.
У відомстві уточнили, що о 22:43 ударний дрон влучив в до багатоквартирного будинку. Трохи пізніше, о 02:02 ударний дрон влучив у будівлю оптової бази.
Інформація про постраждалих не надходила.
Раніше ми писали, що 2 грудня о 15.30 російські війська обстріляли місто Слов'янськ Донецької області.
Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях