Росіяни двічі атакували Краматорську громаду: є пошкодження

Російські окупанти увечері 2 грудня та вночі 3 грудня обстріляли Краматорську громаду на Донеччині. Внаслідок ударів є пошкодження. Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської військової адміністрації.



«З 2 на 3 грудня, із застосуванням двох БПЛА «Молнія-2», російські війська завдали ударів по громаді», — йдеться в повідомленні.



У відомстві уточнили, що о 22:43 ударний дрон влучив в до багатоквартирного будинку. Трохи пізніше, о 02:02 ударний дрон влучив у будівлю оптової бази.



Інформація про постраждалих не надходила.



Раніше ми писали, що 2 грудня о 15.30 російські війська обстріляли місто Слов'янськ Донецької області.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»