Суд вирішив розглядати справу про катування в окупації жителів Запорізької області у закритому режимі
03 грудня 2025, 11:27

Хортицький районний суд Запоріжжя розглядає справу за обвинуваченням російського військовослужбовця Усмана Мутієва у жорстокому поводженні з цивільними мешканцями Молочанська в 2022 році.

10 листопада відбулось перше засідання по суті справи, тобто розпочався розгляд того, чи справді обвинувачення обґрунтоване, зважаючи на надані слідством докази. Прокуратура мала оголосити обвинувальний акт, а суд визначитися з порядком дослідження доказів та почати їх вивчати.

Суддя Світлана Ширіна оголосила засідання відкритим. Захисниця обвинуваченого від центру безоплатної правової допомоги брала участь у засіданні по відеозв'язку. Суддя наголосила: держава використала всі можливі способи, щоб повідомити Мутієва про суд.

Повістки друкувалися в національній пресі, зокрема в «Урядовому кур’єрі», публікувалися на сайті Офісу Генпрокурора, а текст підозри переклали російською. Проте жодної реакції від обвинуваченого так і не надійшло.

Також було повідомлено, що потерпілі, а також їхні представники на судове засідання не з`явилися. Вони повідомлялися судом «належним чином та своєчасно», під час підготовчого засідання подавали заяви про проведення підготовчого судового засідання за їх відсутності, такі ж заяви від них надійшли 10 листопада.

Під час судового засідання сторона захисту з системи безоплатної правової допомоги, яка захищає обвинуваченого російського військовослужбовця, клопотала про його проведення в закритому режимі, посилаючись на те, що у матеріалах справи містяться дані, розголошення яких, на її думку, може зашкодити провадженню та його учасникам.

«Я вважаю, розголошення певних даних, які в цій справі мають місце, можуть зашкодити кримінальному провадженню і його учасникам», — заявила в клопотанні захисниця обвинуваченого Ірина Бєлік.

Прокурорка Ольга Арутюнян підтримала клопотання. Вона нагадала: оскільки потерпілі на засіданні не присутні й не висловили своєї позиції щодо можливого розкриття їхніх даних, а обвинувальний акт містить обставини, пов’язані з катуванням — чутливу інформацію, то може травмувати людей і порушити їхню гідність.

«У цьому питанні повністю підтримую позицію захисника, враховуючи, що наразі в судовому засіданні не присутні потерпілі, які не повідомляли своєї позиції щодо можливості розголошення їх даних та обставин вчинення відносно них кримінального правопорушення, відповідно до обвинувального акту, де є обвинувачення у вчиненні катування, таких дій, які можуть завдати шкоди честі та гідності особи», — наголосила представниця прокуратури.

Після цього суд ухвалив рішення проводити слухання заочної справи у закритому режимі, це означає, що до винесення вироку справу розглядатимуть за закритими дверима від вільних слухачів, без допуску сторонніх осіб, крім учасників процесу. На початку засідання журналістку «Новин Донбасу» попросили залишити залу.

Справа стосується обвинувачення російського військового Усмана Мутієва у порушенні законів і звичаїв війни. Його судять заочно, оскільки обвинувачений, за даними слідства, переховується на окупованій території. 26 вересня Хортицький районний суд дозволив слухати справу in absentia, тобто за відсутності обвинуваченого.

За даними прокуратури, після початку повномасштабної війни Мутієв став «заступником військового коменданта» в окупованому Молочанську на Запоріжжі. Місто захопили ще 27 лютого 2022 року, після чого російські військові встановили там повний контроль.

В будівлі місцевої міськради окупанти облаштували катівню, де людей утримують і досі застосовують до них тортури. Три епізоди, за якими слідство повідомило заочну підозру росгвардійцю Мутієву у воєнних злочинах за ч.1 статті 438 КК України, стосуються викрадень і катувань жителів Запорізької області у 2022 році.

Перший випадок стався 8 квітня 2022 року. За даними слідства, російські силовики у формі «ОМОН» та «Росгвардії» викрали ветерана АТО з Виноградного, тримали його в підвалі Молочанської міськради та били під час «допитів», вимагаючи зізнань у зберіганні зброї. Чоловіка відпустили наступного дня.

Другий епізод — у травні 2022 року. За даними слідства, того ж ветерана знову викрали та катували, вимагаючи інформацію про інших колишніх військових і зброю. Після цього його змусили щодня з’являтися на «відмітку».

Третій епізод стосується ще двох чоловіків. Слідство каже, що у квітні 2022 року жителя села Долине, також ветерана, викрали з дому, кілька днів утримували у підвалі без умов і били, після чого вимагали викуп у 2000 доларів. Після передачі грошей його відпустили. У серпні 2022 року в тому ж селі викрали іншого місцевого мешканця, якого побили та незаконно утримували, намагаючись отримати інформацію про його сина-військового.

Нагадаємо, справа про воєнні злочини в окупованому Молочанську надійшла до Хортицького районного суду Запоріжжя у квітні 2024 року. Останнє підготовче засідання відбулося 26 вересня 2025 року, коли суддя Світлана Ширіна оголосила про перехід до заочного розгляду.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»

Цей матеріал підготовлено в рамках проєкту INSTITUTE FOR WAR & PEACE REPORTING (IWPR) «Правосуддя наживо»

