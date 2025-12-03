У Сіверськодонецьку за 3,5 роки окупації обміліли два озера: росіяни ігнорували проблему – ОВА

Голова Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко. Фото: ЛОВА

У місті Сіверськодонецьк Луганської області за 3,5 роки окупації обміліли два озера. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко.



За його словами, попри численні звернення, загарбники просто не втручалися та спостерігали, доки озера повністю висохнуть, а проблема зникне.



«Одне з них досі, за законодавством Росії, навіть не перебуває на балансі міста чи іншого населеного пункту. Тобто його знищення є цілеспрямованим», – зазначив начальник ОВА.

Нагадаємо, що на окупованій Луганщині у п'яти містах критична ситуація із централізованим водопостачанням.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко