Росія скинула понад 3600 авіабомб на Україну в листопаді

Збитий російський винищувач Су-35С біля Курської області.

Понад 3600 авіабомб застосували російські окупанти на території України у листопаді 2025 року. Про це повідомляє канал «Аналітика фронту».



«Це означає, що в середньому на Україну падала одна авіабомба кожні 12 хвилин», — зазначається у повідомленні.

Найефективнішим способом протидії залишається знищення літаків-носіїв. Останнє підтверджене збиття Су-34 зафіксовано 25 вересня 2025 року на Запорізькому напрямку.



За даними Oryx, візуально підтверджено, що станом на липень 2025 року 41 Су-34 і 8 Су-35 були пошкоджені або знищені. Реальні втрати більші — Генштаб повідомляє про понад 50 Су-34.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»