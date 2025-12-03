Зі Слов`янська до міста Барвінкове на Харківщині запустили безкоштовні рейси для пасажирів

Гуманітарна місія «Пролісок» щодня організовує безкоштовні перевезення для мирних мешканців до залізничного вокзалу Барвінкового у Харківській області. Рейси зараз курсують із низки міст Донеччини — Дружківки, Слов'янська та Краматорська.



Для поїздки потрібна попередня реєстрація: 0993692818.



Як зазначається, слід зазначити дату виїзду. Координатор повідомить час та місце відправлення перед рейсом.



Раніше ми писали, що з кінця жовтня поїзди, що прибувають із західного напрямку до Краматорського району Донецької області, доїжджають не до кінцевої станції Краматорськ, а зупиняються у Харківській області.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»