СБУ оголосила підозру «доктору зло», який катував полонених

СБУ заочно оголосила підозру російському фельдшеру на прізвисько «доктор зло», причетному до катувань українських військовополонених. Про це повідомляє пресслужба відомства.



Служба безпеки спільно з Нацполіцією зібрала доказову базу щодо Іллі Сорокіна — фельдшера медчастини виправної колонії №10 управління виконання покарань у Мордовії РФ.



Слідство встановило, що Сорокін катував поранених українських воїнів, яких утримували в колонії. Через свою жорстокість він отримав від в’язнів прізвисько «доктор зло».



Документально підтверджено, що під виглядом «медогляду» він застосовував до полонених електрошокер, що призводило до втрати свідомості та паралічу окремих частин тіла. Також фельдшер свідомо залишав поранених без знеболювальних і перев’язок.



Зібрані докази дозволили СБУ заочно повідомити йому про підозру за ч. 1 ст. 438 ККУ — жорстоке поводження з військовополоненими. Оскільки зловмисник перебуває на території РФ, тривають заходи щодо його розшуку та притягнення до відповідальності.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»