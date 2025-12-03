«Суд» в окупованому Луганську засудив до 7 років колонії чиновницю за хабар

В окупованому Луганську винесли «вирок» колишній «заступник голови адміністрації міста» Марині Воротниковій. Чиновницю в захопленому місті «засудили» до 7 років позбавлення волі у колонії загального режиму із забороною обіймати посади у держорганах на 8 років. Про це передає фейкове відомство «уряд ЛНР».



Також Воротніковій заборонено обіймати посади у держорганах на 8 років.



Як зазначається, засуджений отримав хабар у розмірі 810 тисяч рублів від директора «підприємства» «Покоління міста Луганська» в обмін на «заступництво».



Директора «підприємства» також було оштрафовано на 500 тисяч рублів.



Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»