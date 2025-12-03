У Третьому армійському корпусі ЗСУ спростували фейк окупантів про «прорив» у Лимані

Начальник Генерального штабу ЗС РФ Валерій Герасимов доповів главі Кремля Володимиру Путіну, що нібито російські військові прорвалися до міста Лиман Донецької області. Однак у Третьому армійському корпусі ЗСУ назвали цю інформацію фейком.



«Підрозділи корпусу відбивають близько 40 ворожих штурмів на день на підступах до Лимана і не дозволяють противнику зайти в місто», — заявив командир корпусу, бригадний генерал Андрій Білецький.



Як зазначається, окупанти за останній місяць зробили десяток спроб інфільтрації малими групами на околицях міста. Росіяни кожної з них було ліквідовано або взято в полон.



Один з полонених росіян «подякував» російському «воєнкору» за «злив» їхніх позицій. Українські військові оперативно позиції росіян. Частину групи знищили на місці.



«За чотири роки Герасимов (начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов) спалив свою армію, не взявши під повний контроль жодної української області. Тому поки що наші підрозділи пригнічують у зародку будь-які спроби Росії наблизитися до Лимана, він повідомляє Путіну про неіснуючі успіхи», — додав командир 63-й ОМБр, полковник Павло Юрчук.



Раніше ми писали, що українські війська продовжують оборонну операцію у місті Покровську Донецької області.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»