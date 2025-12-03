Анкара та НАТО обговорюють ескалацію в Чорному морі та шляхи припинення війни

Туреччина та НАТО обговорили зростання напруженості у Чорному морі на тлі серії атак на торгові судна, пов'язані з Росією. Про це пише Reuters.



Анкара — член НАТО, який зберігає зв'язки і з Києвом, і з Москвою, — різко осудила удари по танкерах, що сталися у її виключній економічній зоні. На тлі інцидентів страхові ставки для судноплавства Чорним морем зросли, а турецька Besiktas Shipping тимчасово призупинила рейси, пов'язані з Росією, через ризики.



Україна — у якої РФ знищила енергосистему, — взяла на себе відповідальність за атаку безпілотників на два російські порожні танкери, але спростувала участь в іншому недавньому інциденті біля берегів Туреччини, де російське судно з олією також повідомило про удар.



Як пише Reuters, Москва пригрозила обмежити Україні доступ до моря та посилити удари по українських об'єктах та судах.



За даними турецького МЗС, міністр Хакан Фідан та генсек НАТО Марк Рютте на полях зустрічі у Брюсселі також обговорювали можливість поновлення переговорів щодо завершення майже чотирирічної війни.



Анкара закликає «всі сторони» припинити атаки на судна, називаючи їх неприйнятними. Ердоган повідомив президенту Франції Еммануелю Макрону, що Туреччина намагається повернути до Стамбула формат переговорів про припинення вогню між Києвом та Москвою.

Раніше ми писали, що у Росії знову підірвали ділянку нафтопроводу «Дружба».

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»