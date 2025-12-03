Російський бомбардувальник «загубив» ще одну авіабомбу в захопленій Макіївці

У тимчасово захопленій Макіївці (Донецька область) російський бомбардувальник упустив авіабомбу прямо у двір житлового будинку. Інцидент стався 1 грудня. Про це повідомляє телеграм-канал ASTRA.



Як зазначається, авіаційна бомба ФАБ-500 «нештатно зійшла» в окупованому місті, вона впала прямо у двір житлового будинку в селищі Кринична. Внаслідок пригоди немає ні постраждалих, ні жертв.



У відкритих джерелах пишуть, що з російських літаків упали щонайменше 132 авіабомби у РФ та на окупованих територіях України з початку 2025 року. У 2024 році на ці території впали щонайменше 165 авіабомб ФАБ.



Раніше ми писали, що понад 3600 авіабомб застосували російські окупанти на території України у листопаді 2025 року.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»