Російський дрон вдарив по Костянтинівці: поранений місцевий житель, який йшов вулицями міста

3 грудня російська армія FPV-дроном завдала удару по місту Костянтинівка Донецької області. Про це повідомив голова Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.



За попередніми даними, руйнування чи пошкодження інфраструктури не зафіксовані.



Внаслідок атаки поранення отримав місцевий житель, який йшов вулицями міста під час атаки.

Нагадаємо, що армія РФ двічі вдарила по місту Слов'янськ на Донеччині, внаслідок чого пошкоджені готель та кафе, є загиблий.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко