ЗСУ знищили три розвідувальні БПЛА в анексованому Криму
03 грудня 2025, 16:27

ЗСУ знищили три розвідувальні БПЛА в анексованому Криму

Сили оборони вразили важливий об'єкт російських загарбників у анексованому Криму. Зокрема, знищено три БПЛА «Оріон». Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу.

Як зазначається, 27 листопада ЗСУ знищили розвідувально-ударні БПЛА типу «Оріон» у Новофедорівці. Вартість одного такого російського безпілотника оцінюється приблизно в 5 млн доларів. Літальний апарат має розмах крила 16,3 метра і може перебувати у повітрі до 24 годин.

Крім того, вражено пост технічного спостереження на морській стаціонарній платформі МСП-4 в акваторії Чорного моря. За попередньою інформацією, знищено розрахунок БпЛА окупантів та вражено РЛС надводної обстановки на самопідйомній плавучій буровій установці «Сиваш».

Раніше ми писали, що ЗСУ вразили нафтобазу «Роснефти» у Тамбовській області.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

Організації
Генштаб ЗСУ
Події
Війна
Місця
Крим
