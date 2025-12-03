ЗСУ знищили три розвідувальні БПЛА в анексованому Криму

Сили оборони вразили важливий об'єкт російських загарбників у анексованому Криму. Зокрема, знищено три БПЛА «Оріон». Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу.



Як зазначається, 27 листопада ЗСУ знищили розвідувально-ударні БПЛА типу «Оріон» у Новофедорівці. Вартість одного такого російського безпілотника оцінюється приблизно в 5 млн доларів. Літальний апарат має розмах крила 16,3 метра і може перебувати у повітрі до 24 годин.



Крім того, вражено пост технічного спостереження на морській стаціонарній платформі МСП-4 в акваторії Чорного моря. За попередньою інформацією, знищено розрахунок БпЛА окупантів та вражено РЛС надводної обстановки на самопідйомній плавучій буровій установці «Сиваш».



Раніше ми писали, що ЗСУ вразили нафтобазу «Роснефти» у Тамбовській області.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»