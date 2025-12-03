Росія почала видавати свої біометричні закордонні паспорти жителям окупованої Донеччини

Російський біометричний закордонний паспорт. Фото: «МВС по ДНР»

В окупованій Донецькій області жителям почали видавати російські біометричні закордонні паспорти. Про це стало відомо із заяви так званого «МВС по ДНР».



Окупанти стверджують, що Донеччина стала першим із захоплених у ході повномасштабного вторгнення регіонів, на території якого почав функціонувати пункт оформлення та видачі закордонних паспортів РФ, які містять електронний чіп з біометричними даними. Термін дії документа складає 10 років.



«Термін оформлення біометричного паспорта становить один місяць. Розгляд документів у ряді випадків може тривати до трьох місяців. Державне мито за оформлення біометричного паспорта складає шість тисяч рублів для дорослих та три тисячі рублів для дітей віком до 14 років», – заявили у фейковому відомстві.

Нагадаємо, що угруповання «ДНР» заявило про видачу російських паспортів жителям міста Покровськ на Донеччині.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко