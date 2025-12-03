Генерація ШІ: Штурмові війська ЗСУ вивчають відео полку «Скеля»

Штурмові війська ЗСУ запустили внутрішню перевірку після заяви аналітичного проєкту DeepState про можливу підробку відео, опублікованого 425-м штурмовим полком «Скеля» з Покровська.



Експерти DeepState звернули увагу на візуальні аномалії, характерні для генерації зображень штучним інтелектом, серед них — дорожній знак, що «танцює», на одному з кадрів.

Скріншот: DeepState



Ролик з'явився в офіційних соцмережах полку вранці 2 грудня 2025 року, проте невдовзі після початку обговорення було вилучено.



Командування Штурмових військ підтвердило виданню LIGA.net, що за фактом публікації продовжується внутрішня перевірка.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»