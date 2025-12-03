Українським вертольотам загрожує гібридний дрон із ракетою R-60М

Російські війська перейшли до нового етапу повітряної війни. У ніч на 1 грудня окупанти вперше застосували модифікований «Шахед-136», на який під крилом встановили керовану ракету R-60М. Таке доопрацювання фактично перетворило баражуючий боєприпас на носій авіаційного озброєння, здатний полювати за українськими вертольотами.



Ракета R-60М відноситься до легких керованих боєприпасів ближнього бою. Її розробили ще у 1970-х, і вона неодноразово модернізувалась. При дальності ураження до 8 км та швидкості до двох махів ракета може атакувати маневруючі цілі з високими навантаженнями.



Для українських вертольотів, які працюють на малих висотах і часто змушені летіти прямолінійно, така загроза є особливо небезпечною. Основний виклик — прихованість комплексу. «Шахед» летить на висоті від 50 до приблизно 1 000 м, нерідко в зонах, де наземні РЛС виявляють ціль занадто пізно.

Теплова головка самонаведення R-60М дозволяє атакувати без участі радара: дрон не випромінює сигналів і може непомітно підстерігати вертоліт у темряві. Вартість такого комплексу оцінюється приблизно в 30—60 тис. доларів — з дроном і ракетою.

Це значно дешевше від бойового вертольота або літака, які він теоретично здатний знищити. Крім того, на складах у Росії залишаються тисячі невикористаних ракет R-60 різних модифікацій, що робить масове виробництво таких гібридів відносно простим.



Найбільше ризикують українські вертольоти Мі-8, Мі-17 і Мі-24/35, які відповідають за евакуацію, доставку десанту, супровід колон і нічні вильоти до переднього краю. Один успішний удар такого дрона призводить до втрат, несумірних із витратами противника.



Поки що йдеться про одиничний випадок застосування. Однак, якщо Росія налагодить навіть обмежену серію подібних дронів, загроза на малих висотах зросте і може змусити Україну коригувати тактику використання вертольотів.

Детальніше дивіться в авторському відео журналістів «Новини Донбасу»







Раніше ми писали, що ЗСУ знищили три розвідувальні БПЛА в анексованому Криму.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»