НАТО офіційно ліквідувало Раду «Росія — НАТО». Про це генеральний секретар альянсу Марк Рютте повідомив міністрів закордонних справ країн-членів на зустрічі в Брюсселі. Після завершення наради подробиці озвучив голова МЗС Польщі Радослав Сікорський, повідомляє TVP Info.



За словами Сікорського, Рютте оголосив, що «Ради "Росія — НАТО" більше не існує». Дипломат підкреслив, що одночасно припиняє дію і «Основний акт “Росія НАТО”» — документ, який довгі роки був ключовою основою політичного діалогу між сторонами.



Історично відносини між Росією та НАТО почали вибудовуватись на початку 1990-х. У 1997 року було підписано Основоположний акт, у якому сторони заявили, що не розглядають один одного як противників і створюють механізм для постійних консультацій.



У 2002 році цей механізм був посилений створенням Ради «Росія — НАТО», яка покликана забезпечити регулярний діалог на найвищому рівні. Рішення про його скасування фіксує фактичне припинення офіційної взаємодії, яка вже кілька років перебувала у замороженому стані.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»