Використовували «втемну»: медсестру з Краматорська засудили за передачу даних про ЗСУ

Фото: Донецька обласна прокуратура

Дніпровський апеляційний суд посилив покарання для мешканки Краматорська, яка передавала інформацію про розташування українських військових у прифронтовому місті. Апеляційна інстанція повністю підтримала позицію прокурорів Донецької обласної прокуратури та скасувала м'який вирок суду першої інстанції, який призначив жінці 5 років ув'язнення.



Тепер краматорчанка отримала реальний термін — 5 років ув'язнення. Слідство встановило, що у травні—липні 2024 року медсестра однієї з міських медустанов активно переписувалася у Telegram зі знайомою, яка після початку повномасштабного вторгнення переїхала до Росії.



Та просила «передавати новини» із Краматорська, і жінка почала збирати відомості про дислокацію українських підрозділів. У звичайних побутових розмовах та повідомленнях вона називала точні адреси тимчасового розміщення Сил оборони, описувала обстановку навколо об'єктів і навіть повідомляла маршрути руху військової техніки місцевими дорогами.



Як пізніше з'ясувалося, її знайома передавала отримані дані співробітнику контррозвідки ФСБ, фактично використовуючи «втемну» краматорчанку. Після виявлення протиправної діяльності жінку взяли під варту. Суд першої інстанції визнав її винною, але обмежився покаранням без реального позбавлення волі. Прокуратура не погодилася з таким рішенням та подала апеляцію. Тепер вирок набув чинності.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»