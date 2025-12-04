Росія вночі «шахедами» атакувала Одесу: пошкоджені багатоповерхівки, поранені шість людей

Наслідки атаки на Одесу. Фото: ДСНС

Вночі 4 грудня російська армія безпілотниками атакувала Одесу. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.



Пошкоджені сім багатоповерхових будинків, адміністративна будівля та легкові автомобілі. Виникли пожежі.



Внаслідок атаки поранення отримали шість людей. Дві людини врятовані із заблокованих квартир.



У прес-ДСНС в Одеській області розповіли, що виникла пожежа на об'єкті енергетичної інфраструктури.



За даними Повітряних сил ЗСУ, місто атакували дрони-камікадзе «Шахед».

Нагадаємо, що 3 грудня російський дрон вдарив по Костянтинівці на Донеччині, внаслідок чого поранений місцевий житель, який йшов вулицями міста.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко