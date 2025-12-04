Румунські військові знищили український дрон у Чорному морі

Водолази Військово-морських сил Румунії ліквідували міну, що дрейфувала. Як повідомили у Міністерстві оборони Румунії, вона становила загрозу для судноплавства в Чорному морі.

За даними відомства, фахівці 39-го водолазного центру разом з екіпажем корабля морського спостереження MAI 1107 Берегової охорони вийшли в акваторію приблизно за 36 морських миль на схід від Констанци.

«Військові ідентифікували об'єкт, що дрейфує, як безпілотний надводний апарат типу Sea Baby», — зазначено в повідомленні.

Після отримання дозволу інженери-сапери провели контрольований підрив, діючи за встановленими оперативними процедурами.

Водночас Міністерство оборони підкреслило, що серйозною загрозою для безпеки залишаються морські міни, що дрейфують: за майже чотири роки в Чорному морі знешкоджено близько 150 таких об'єктів, з них сім — силами румунських ВМС.

Нагадаємо, морські дрони Sеа Baby вивели з ладу два російські підсанкційні танкери в Чорному морі.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»