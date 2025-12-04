Українська армія просунулася під Покровськом та Вовчанськом – ISW

Ситуація на Покровському напрямку. Фото: карта ISW

Українські війська нещодавно просунулися на Покровському напрямку. Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни.



Геолокаційні кадри, опубліковані 2 грудня, свідчать про те, що ЗСУ просунулися на північ від селища Удачне.



Також Сили оборони України нещодавно просунулися у Харківській області. Геолокаційні кадри, опубліковані 2 грудня, свідчать про те, що ЗСУ просунулися у центрі села Синельникове.



За даними Генерального штабу ЗСУ, на Покровському напрямку за минулу добу українська армія відбила 45 штурмів, зокрема поблизу Удачного, на Південно-Слобожанському – російські окупанти атакували 17 разів, у тому числі у Синельниковому.

Нагадаємо, що у ЗСУ спростували інформацію Bild про «повне захоплення» Покровська та «закінчення» боїв за місто.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко