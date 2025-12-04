Армія РФ масовано атакувала Краматорськ: по місту вдарили авіабомби та БПЛА, поранені три людини

3 грудня з 20:54 до 21:18 російська авіація авіабомбами ФАБ-250 з модулем УМПК завдала п'ять ударів по місту Краматорськ Донецької області. Про це повідомив голова Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.



Під удар потрапили житлова та промислова інфраструктура міста. Пошкоджені 12 об'єктів, у тому числі дорожня інфраструктура, приватні та виробничі приміщення, а також будинки.



Внаслідок атаки поранення отримали три людини.



4 грудня о 01:53 безпілотник влучив по об'єкту критичної інфраструктури міста, а о 02:20 – по магазину на території одного зі старостинських округів.

Нагадаємо, що у місті Слов'янськ Донецької області завершені аварійно-рятувальні роботи на місці масованого удару по двоповерховому будинку, внаслідок атаки поранені вісім людей.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко