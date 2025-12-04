Росія протягом доби била по містах Донецької області авіабомбами та ударними дронами

Фото: Поліція Донецької області

Поліція Донецької області повідомила про зафіксовані за добу воєнні злочини: російські війська завдали 2017 ударів по лінії фронту та житлових районів, застосовуючи авіабомби, FPV-дрони та ударні БпЛА.



Під атаками опинилися п'ять населених пунктів: Краматорськ, Костянтинівка, Слов'янськ, Покровськ та Новодонецьке. Усього пошкоджено 71 цивільний об'єкт, включаючи 47 житлових будинків.



Костянтинівка. По місту завдано удару авіабомбою «КАБ-250», яка влучила у п'ятиповерховий будинок і вбила двох мирних жителів. Ще одна людина отримала поранення після атаки FPV-дрону.



Слов'янськ. По місту завдано дев'ять ударів, із них сім — знову бомбами «КАБ-250». В результаті поранено вісім осіб, включаючи двох дітей 13 та 7 років. Пошкоджено житлові будинки, магазини, заклади сфери послуг, адміністративну будівлю, автозаправку, торговий павільйон та критичну інфраструктуру.



Краматорськ. Троє постраждалих після серії атак ударних дронів. Зруйновано нежитлове приміщення та елементи інфраструктури.



Новодонецьке. Удар БпЛА «Герань-2» призвів до поранення 10-річного хлопчика.

Раніше ми писали, що 3 грудня російські військові скинули на Слов'янськ дев'ять авіабомб.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»