Путін: «Росія у будь-якому разі звільнить Донбас і Новоросію — військовим чи іншим шляхом»

Президент РФ Володимир Путін заявив, що території Донецької та Луганської областей, а також так званої «Новоросії» «звільнять у будь-якому випадку», тобто голова Кремля вчергове погрожує окупувати нові території України.



«Все до цього зводиться. Або ми збройним шляхом звільнимо ці території. Або українські війська покинуть ці території і припинять там воювати», — заявив Путін у інтерв'ю телеканалу India Today.



Інтерв'ю індійським ЗМІ Путін дав напередодні візиту до цієї країни, який розпочинається 4 грудня. Повністю інтерв'ю вийде о 21:00 за місцевим часом, на момент публікації новини було оприлюднено його уривки.



Окрім Донецької та Луганської, «Новоросією» Путін називає території Харківської, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської, Миколаївської, Одеської областей.



Нагадаємо, 3 грудня помічник Путіна Юрій Ушаков після зустрічі у Кремлі зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом та зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером стверджував, що поки що немає компромісного варіанта мирного плану.



Переговорники Трампа після 5-годинної розмови у Москві скасували заплановану раніше зустріч у Брюсселі з Президентом України Володимиром Зеленським і одразу вирушили до Вашингтона. Після цього Білий Дім запропонував провести зустріч із українською делегацією у Майамі. Вона має відбутися сьогодні ввечері.