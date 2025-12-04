Після ударів по ТЕЦ Херсон шукає альтернативні варіанти опалення

Російські сили останніми днями багато разів атакували Херсонську ТЕЦ, використовуючи дрони, артилерію та інші види озброєння. Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

Цивільний об'єкт, який забезпечував херсонців теплом, зазнав серйозних ушкоджень: зруйновано окремі приміщення, постраждало технологічне обладнання. Через руйнування роботу ТЕЦ повністю зупинено.

Без опалення залишилося 470 житлових будинків — це понад 40,5 тисяч абонентів. Прокудін повідомив, що скликає оперативну нараду для розгляду варіантів альтернативного теплопостачання будинків, підключених до ТЕЦ.

Паралельно ведуться переговори з міжнародними партнерами щодо надання мешканцям Херсона електричних обігрівачів та інших засобів для обігріву. У місті продовжують працювати «Пункти незламності», де можна зігрітися, підзарядити телефон та зв'язатися з близькими.

Нагадаємо, Росія протягом доби била по містах Донецької області авіабомбами та ударними дронами.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»