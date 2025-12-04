У Донецькій області через російські обстріли без світла понад 60 тисяч споживачів

Ілюстрація. Фото: «ДТЕК»

У Донецькій області через атаки російської армії на енергетичну інфраструктуру знеструмлені понад 60 тисяч споживачів. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства енергетики України.



Аварійно-відновлювальні роботи продовжуються.



«Енергетики працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити електропостачання», – заявили в Міненерго.

Нагадаємо, що 4 грудня російські війська обстріляли Дружківську громаду на Донеччині, внаслідок чого без світла залишились усі її жителі.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко