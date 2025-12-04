У Львові вбили військовослужбовця ТЦК під час перевірки документів

У Львові ввечері 3 грудня під час виконання службових обов’язків смертельно поранили військовослужбовця Галицько-Франківського РТЦК та СП.
Як повідомляє Офіс Генпрокурора, 30-річний львів’янин під час перевірки документів завдав військовому ножового поранення, застосував газовий балончик і намагався втекти.
Постраждалий — ветеран АТО — отримав критичне ушкодження стегнової артерії та помер у лікарні. Правоохоронці швидко встановили й затримали нападника за ст. 208 КПК. На місці вилучено ніж.
Розпочато провадження за ч. 2 ст. 121 та ч. 3 ст. 350 КК України. Вирішується питання про повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу.
Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»
