Зеленський: Женева та Флорида принесли результат, Україна продовжує переговори

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна готує нові переговори у Сполучених Штатах. За його словами, після повернення американської делегації з Москви та подальших консультацій у Вашингтоні до діалогу з представниками президента Дональда Трампа підключаться Рустем Умєров, Андрій Гнатов та інші учасники, необхідні для продовження переговорного процесу.



Зеленський зазначив, що найближчими днями Україна очікує новин про формат наступних контактів — це можуть бути як особисті зустрічі, так і телефонні розмови. За його словами, зв'язок між міжнародними партнерами та Україною залишається постійним.



На переговорах у Женеві та Флориді українську позицію почули, і це, як наголосив президент, має принципове значення.

Нагадаємо, Володимир Путін заявив, що території Донецької та Луганської областей, а також так званої «Новоросії» «звільнять у будь-якому випадку», тобто глава Кремля в черговий раз погрожує окупувати нові території України.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»