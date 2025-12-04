Над Москвою загорівся літак із понад 400 пасажирів на борту

Увечері, 3 грудня, у пасажирського Boeing 777-200 авіакомпанії Red Wings невдовзі після зльоту спалахнув двигун. Літак виконував рейс з Москви (Домодєдово) до Пхукету (Таїланд). На борту перебували 412 пасажирів та 13 членів екіпажу.



Літак піднявся у повітря о 21:19 за московським часом. Через приблизно чотири хвилини, коли лайнер уже набрав висоту понад дві тисячі метрів, спалахнув один із двигунів. Екіпаж оперативно задіяв штатну систему пожежогасіння та зміг локалізувати спалах.



Щоб забезпечити безпечну посадку, літак близько півтори години здійснював кола над Підмосков'ям, виробляючи паливо. Після цього борт повернувся в аеропорт Домодєдово, де здійснив екстрену посадку.

Пасажирів та екіпаж евакуювали, про постраждалих не повідомляється. Рейс перенесли на 5 грудня та призначили резервний літак.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»