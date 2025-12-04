Донецька область в лідерах за кількістю заявок на житлові ваучери для ВПО

Найбільша кількість заявок на участь у програмі житлових ваучерів від внутрішньо переміщених осіб із тимчасово окупованих територій надійшла від мешканців Донецької області, повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України.



З 1 грудня стартував прийом заявок на участь у новій державній програмі житлових ваучерів для ВПО з ТОТ. За даними міністерства, за першу добу процесу подано вже 10 628 заяв.



За регіональним розподілом найбільше заявок надійшло від громадян, які були зареєстровані у Донецькій області — 3 566 заяв; Луганській — 3127; Запорізькій — 2067; Херсонській — 1601.



Найбільш активно документи подають у рамках компонента «ЄВідновлення» у Дніпропетровській області — 1776 заяв; Києві — 1545; Запорізькій області — 1044.

Статистика у розрізі регіонів. Фото: Мінрегіонрозвитку

Віцепрем'єр-міністр Олексій Кулеба зазначив, що для сімей з ТОТ це шанс повернути стабільність та можливість знову мати власне житло. Міністерство, за його словами, продовжить розширювати програму, щоб охопити якнайбільше потерпілих від російської агресії сімей.

Зазначається, що Мінрегіонрозвитку зараз активно шукає додаткових фінансових ресурсів, щоб забезпечити стійку роботу програми та розширити коло одержувачів.

Розглядається варіант часткового фінансування за рахунок залишків бюджетів громад, що переміщені з тимчасово окупованих територій. У перспективі механізм може бути посилено засобами потенційних репарацій через Міжнародний реєстр збитків.

Нагадаємо, зараз подати заяву можна лише через мобільний додаток «Дія»: необхідно вибрати розділ «Послуги для ВПО», підтвердити склад сім'ї, отримати згоду другого подружжя на обробку персональних даних та підписати заяву через «Дія.Підпис».



Після перевірки Мінфіном документи автоматично передаються до місцевої комісії, яка має ухвалити рішення протягом 30 днів. Пізніше можливість подачі з'явиться також у ЦНАПах та нотаріусах.



Важливо: сам ваучер формується лише після позитивного рішення комісії, але використовувати його можна буде лише після окремого оголошення старту виплат.



Авторка: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»