Європейські авіаперевізники готуються відновити рейси в Україну

Фото: «Новини Донбасу», створено ШІ

За даними Financial Times, європейські бюджетні авіаперевізники готуються повернутися в Україну одразу після підписання мирної угоди, що дозволить відкрити аеропорти для пасажирів.



Очікується зростання туризму та хвиля так званого «катастрофічного туризму», коли мандрівники відвідують райони, постраждалі від конфліктів або стихійних лих.



Wizz Air повідомила, що планує розмістити в Україні 15 літаків протягом перших двох років після відкриття, а через сім років їхня кількість збільшиться до 50. Ryanair може відновити рейси вже через два тижні після відкриття повітряного простору.



«Ми готові, і як тільки небо відкриється, швидко відновимо польоти», — зазначив генеральний директор Wizz Air Йожеф Вараді.



Він додав, що повернення авіакомпаній співпаде з хвилею повернення українців додому та відновлювальними роботами в країні.



До повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році Wizz Air була найбільшою міжнародною авіакомпанією в Україні. У 2021 році компанія виконала понад 5000 рейсів.



На сьогодні через російські обстріли транспортування з України до Європи й назад здійснюють автобусні перевізники. Зокрема, перевезення виконує популярна німецька транспортна компанія FlixBus.



Наприклад, зараз дістатися з Києва до Варшави автобусом FlixBus можна не менше ніж за 50 євро.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»