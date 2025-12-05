Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Російська авіація скинула авіабомби на Слов'янську громаду: пошкоджені та зруйновані понад 20 будинків
05 грудня 2025, 08:54

Російська авіація скинула авіабомби на Слов'янську громаду: пошкоджені та зруйновані понад 20 будинків

Наслідки удару по Слов'янській громаді. Фото: Слов'янська МВА Наслідки удару по Слов'янській громаді. Фото: Слов'янська МВА

4 грудня з 21:30 до 22:30 російські війська вдарили авіабомбами ФАБ-250 по Слов'янській громаді Донецької області. Про це повідомив голова Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях.

На різних локаціях пошкоджені та зруйновані 25 приватних будинків, п'ять складів та п'ять автомобілів. Без постраждалих.

Нагадаємо, що вночі 4 грудня війська Росії завдали удару по підприємству у Донецькій області, внаслідок чого виникла масштабна пожежа.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко

ТЕГИ

Люди
Вадим Лях
Місця
Слов'янськ
Організації
ЗС РФ
Інше
Війна Обстріл Авіабомби
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
