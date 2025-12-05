«Примари» ГУР за два тижні знищили 8 цілей у Криму

За останні два тижні спецпідрозділ ГУР МО України «Примари» завдав вісім точних ударів по військовій інфраструктурі окупантів у Криму, повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.
Бійці підрозділу продовжують системну демілітаризацію тимчасово окупованого півострова, застосовуючи ударні дрони «Примар». У результаті операцій були знищені та пошкоджені ключові цілі російської армії.
Серед уражених об'єктів:
• фронтовий бомбардувальник Су-24;
• антена в радіопрозорому куполі;
• радіолокаційна станція 39Н6 «Каста-2Е2»;
• БПЛА «Оріон»;
• дві радіолокаційні станції 48Я6-К1 «Подльот»;
• вантажний поїзд та військовий автомобіль «Урал».
Операції стали черговим кроком у зменшенні військового потенціалу Росії на півострові.
Раніше на території військового аеродрому «Кача» в анексованому Криму ГУР уразили російський винищувач МІГ-29.
