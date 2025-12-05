«Примари» ГУР за два тижні знищили 8 цілей у Криму

Фронтовий бомбардувальник Су-24 РФ в об'єктиві дрона ГУР.

За останні два тижні спецпідрозділ ГУР МО України «Примари» завдав вісім точних ударів по військовій інфраструктурі окупантів у Криму, повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.



Бійці підрозділу продовжують системну демілітаризацію тимчасово окупованого півострова, застосовуючи ударні дрони «Примар». У результаті операцій були знищені та пошкоджені ключові цілі російської армії.



Серед уражених об'єктів:

• фронтовий бомбардувальник Су-24;

• антена в радіопрозорому куполі;

• радіолокаційна станція 39Н6 «Каста-2Е2»;

• БПЛА «Оріон»;

• дві радіолокаційні станції 48Я6-К1 «Подльот»;

• вантажний поїзд та військовий автомобіль «Урал».



Операції стали черговим кроком у зменшенні військового потенціалу Росії на півострові.







Раніше на території військового аеродрому «Кача» в анексованому Криму ГУР уразили російський винищувач МІГ-29.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»