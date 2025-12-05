Російські БПЛА двічі вдарили по Краматорську: атакована АЗС, є поранений

5 грудня близько 00:30 російські війська дроном «Молнія-2» вдарили по території закладу позашкільної освіти у місті Краматорськ Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської військової адміністрації.



Пошкоджені будівля та припарковані поряд авто. Без постраждалих.



Близько 08:00 російський БПЛА невстановленого типу вдарив по автозаправній станції в одному зі спальних районів міста.



Внаслідок атаки поранення отримав працівник АЗС – чоловік 1990 року народження.

Нагадаємо, що 4 грудня російська авіація скинула авіабомби на Слов'янську громаду Донецької області, внаслідок чого пошкоджені та зруйновані понад 20 будинків.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко