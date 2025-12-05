Окупанти заявили про атаку дронів на енергетику захопленої Луганщини: деякі міста залишилися без світла

Вночі 5 грудня БПЛА атакували об'єкти електроенергетики у Сокологірському, Сіверськодонецькому та Рубіжанському районах окупованої Луганської області. Про це стало відомо із заяви так званого «Уряду ЛНР».



За словами загарбників, внаслідок ударів знеструмлені місто Гірське, частково місто Сіверськодонецьк та п'ять прилеглих населених пунктів.

Нагадаємо, що вночі 5 грудня безпілотники атакували порт та НПЗ у Росії, внаслідок чого виникли пожежі, зокрема горить газовий термінал.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко