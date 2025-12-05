Російські військові дроном цілеспрямовано атакували жителя Костянтинівки: він загинув

5 грудня російські війська FPV-дроном атакували місто Костянтинівка Донецької області. Про це повідомив голова Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.



За його словами, пошкодження інфраструктури не зафіксовані.



«Загинув цивільний неподалік одного з будинків міста. Удар був спрямований безпосередньо на людину, що ще раз підкреслює цинічність ворога», – зазначив Горбунов.

Нагадаємо, що 5 грудня російські БПЛА двічі вдарили по місту Краматорськ на Донеччині, внаслідок чого атакована АЗС і є поранений.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко