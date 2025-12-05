Російські військові дроном цілеспрямовано атакували жителя Костянтинівки: він загинув

Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
05 грудня 2025, 12:40

5 грудня російські війська FPV-дроном атакували місто Костянтинівка Донецької області. Про це повідомив голова Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.

За його словами, пошкодження інфраструктури не зафіксовані.

«Загинув цивільний неподалік одного з будинків міста. Удар був спрямований безпосередньо на людину, що ще раз підкреслює цинічність ворога», – зазначив Горбунов.

Нагадаємо, що 5 грудня російські БПЛА двічі вдарили по місту Краматорськ на Донеччині, внаслідок чого атакована АЗС і є поранений.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко

Люди
Сергій Горбунов
Місця
Костянтинівка
Організації
ЗС РФ
Інше
Війна Загиблі Атака БПЛА FPV-дрон
