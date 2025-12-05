Російська армія просунулася під Сіверськом та Лиманом – DeepState

Просування росіян під Сіверськом. Фото: карта DeepState

Війська Росії просунулися поблизу міста Сіверськ Донецької області. Про це повідомили аналітики DeepState.



Також загарбники просунулися біля селищ Виїмка та Ямпіль на Донеччині.



За даними Генерального штабу ЗСУ, на Слов'янському напрямку за минулу добу українська армія відбила 13 атак, у тому числі поблизу Сіверська та Ямполя.

Нагадаємо, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що українська армія утримує північну частину міста Покровськ у Донецькій області.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко