У Донецькій області через російські обстріли залишається без світла частина споживачів

5 грудня через російські обстріли енергетичної інфраструктури без електропостачання залишаються споживачі у Донецькій області. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства енергетики України.



На пошкоджених енергооб'єктах продовжуються відновлювальні роботи.



«Енергетики працюють над відновленням електропостачання», – зазначили у Міненерго.

Нагадаємо, що 5 грудня російські БПЛА двічі вдарили по місту Краматорськ на Донеччині, внаслідок чого атакована АЗС і є поранений.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко