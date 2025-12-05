У Бурятії пенсіонер напав на школярку, прийнявши її за «українську диверсантку»

Ілюстративне зображення пенсіонера та школярки. Фото створене за допомогою ШІ.

У Бурятії суд засудив 67-річного жителя селища Онохой до 8,5 року колонії суворого режиму за напад на 17-річну школярку. Про це повідомляє ASTRA.



Інцидент стався у червні. За даними слідства, чоловік, перебуваючи в стані сильного сп’яніння, напав на дівчину на вулиці, прийнявши її за «українську диверсантку». Він намагався задушити школярку, погрожував їй убивством та відтаскував з дороги. Постраждалій вдалося вирватися, а перехожі втрутилися та викликали поліцію.



Суд кваліфікував дії чоловіка як замах на вбивство з хуліганських мотивів. Обвинувачений стверджував, що хотів «відібрати телефон» і зупинити нібито фільмування «військових об’єктів», проте слідство визнало ці пояснення неправдивими.



Верховний суд Бурятії залишив вирок без змін. Чоловіка взяли під варту прямо в залі суду.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»