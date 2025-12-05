Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Російський перехоплювач збив український БПЛА «Рубака»: опубліковано відео
05 грудня 2025, 13:53

У мережі з'явилося відео, на якому зафіксовано момент збиття українського ударного БПЛА «Рубака» російським дроном-перехоплювачем. Момент влучання опублікував Telegram-канал Exilenova+.

На кадрах видно, як перехоплювач стрімко наближається до цілі, після чого «Рубака» різко втрачає стійкість і падає вниз. Зіткнення, ймовірно, призвело до миттєвої зупинки одного з моторів — дрон втратив підйомну силу і почав неконтрольовано падати.

За даними Міноборони РФ, протягом минулої ночі черговими засобами ППО було перехоплено і знищено 41 український безпілотний літальний апарат літакового типу.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»

