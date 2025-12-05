Покровськ та Мирноград не оточені, ЗСУ розширюють логістику

Командир 7 корпусу ШР ДШВ бригадний генерал Євген Ласійчук спростував повідомлення про оточення Покровська. В інтерв’ю про ситуацію в Покровській агломерації він наголосив, що міста залишаються під контролем українських підрозділів.



«Росіяни третій раз доповідають, що Покровськ оточили та взяли під свій контроль. Це неправда. Ситуація важка. Підрозділи ворога постійно здійснюють наступальні дії, пробують заволодіти містом та покращити тактичне положення. Умовна лінія розмежування – по залізниці. Північну частину повністю контролюємо. Центральна частина міської забудови – тут є наші підрозділи, які не допускають просування противника», – повідомив генерал Ласійчук.



На карті аналітичного проєкту DeepState видно, що підходи до Покровська та Мирнограда залишаються під контролем та під постійними обстрілами російських загарбників.

У зв’язку з цим Сили оборони України працюють над розширенням логістичних коридорів для забезпечення стабільного постачання та оборони регіону.



Зазначається, що на Покровському напрямку наші захисники зупинили 52 штурмові дії агресора. Нагадаємо, війська Росії просунулися поблизу міста Сіверськ Донецької області.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»