Окупанти змушують дітей писати листи солдатам РФ у Приморському

Замість листів Святому Миколаю діти на тимчасово окупованих територіях України пишуть листи російським солдатам. Про це повідомляє рух опору «Жовта Стрічка».



До свята залишилося зовсім небагато, проте школярів змушують не говорити про свої мрії, а висловлювати підтримку тим, хто прийшов на їхню землю зі зброєю.

Так, у Приморській бібліотеці Скадовського району окупанти провели акцію «письмо солдату», фактично перетворюючи свято Святого Миколая на елемент пропаганди.



Нагадаємо, у січні 2024 року на тимчасово окупованих Росією територіях України загарбники змушували дітей писати листи російським військовим в обмін на подарунки.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»