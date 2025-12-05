Сили оборони вдарили по морському порту у Краснодарському краї РФ

Українські військовослужбовці в ніч проти 5 грудня завдали удару по інфраструктурі Темрюкського морського порту (Темрюк, Краснодарський край, РФ). Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.
Як зазначається, цей порт здійснює відвантаження генеральних, наливних (скраплений природний газ та хімічні вантажі), навалочних та сипких вантажів. Задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії.
Зафіксовано влучення, в районі порту спалахнула пожежа.
Раніше ми писали, що вночі 5 грудня безпілотники атакували морський порт у
місто Темрюк Краснодарського краю РФ.
Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях