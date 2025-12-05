ЗСУ атакували НПЗ у двох областях Росії

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що Сили оборони атакували нафтопереробні заводи у Самарській та Саратівській областях РФ. Про це повідомили у пресслужбі відомства.



«Були вражені потужності нафтопереробного заводу «Сизранський» у Самарській області РФ. Щорічний обсяг переробки цього НПЗ становить від 7 до 8,9 млн тонн нафти на рік. Задіяний у забезпеченні збройних сил російського агресора», — йдеться у повідомленні.



Дрони вдарили по заводу, спалахнула пожежа.



За попередньою інформацією, вражена одна із установок НПЗ.



Крім того, українські військовослужбовці вразили Саратівський НПЗ, внаслідок атаки пошкоджено установку первинного очищення нафти ЕЛОУ-АВТ-6.



«Станом на початок грудня 2025 року завод повністю призупинив первинну переробку сирої нафти і функціонує на рівні менше 50% від проектної потужності, з повною зупинкою ключових установок», — уточнили в Генштабі.



Раніше ми писали, що українські військовослужбовці в ніч проти 5 грудня завдали удару по інфраструктурі Темрюкського морського порту (Темрюк, Краснодарський край, РФ).

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»