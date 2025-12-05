Прикордонники продовжують збивати FPV-дрони РФ на Курському напрямку

FPV-дрон РФ на Курському напрямку.

Прикордонники оперативного об'єднання «Сталевий кордон» опублікували нове відео знищення російських FPV-дронів на Курському напрямку. Кадри оприлюднила пресслужба Державної прикордонної служби України.



Українські прикордонники продовжують утримувати створену раніше буферну зону на південь від ділянки, зайнятої російськими військами на межі Сумської та Курської областей — поблизу населених пунктів Гуєво та Плехово. Подекуди ця зона поглиблюється до двох кілометрів у бік РФ.



Попри активність 810-ї окремої бригади морської піхоти РФ, загарбники не мають суттєвого просування. Стримування противника забезпечує злагоджена робота української артилерії та винищувачів Повітряних сил ЗСУ.







У відповідь окупанти продовжують завдавати авіаційних ударів, скидати керовані авіабомби та вести вогонь по позиціях українських сил із реактивних систем залпового вогню на цій ділянці фронту.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»