Україна посилює підтримку ветеранів: підсумки та плани на 2026 рік

У державному бюджеті на 2026 рік передбачено 5,7 млрд грн на забезпечення житлом ветеранів з інвалідністю, підтримано 4 000 ветеранських бізнесів майже на 2 млрд грн, а понад 650 000 захисників отримали електронні посвідчення УБД. Про це повідомила пресслужба Верховної Ради України.



Під час Години запитань до Уряду міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова підбила підсумки реалізації державної ветеранської політики за 2025 рік і окреслила ключові пріоритети на 2026-й.

Головні тези виступу:

Президент України підписав дев’ять фундаментальних законів для ветеранів, а уряд ухвалив понад 100 підзаконних актів для їх реалізації. Наступний крок — розгляд Верховною Радою ветеранського кодексу.

У 1 318 територіальних громадах працюють 2 158 фахівців із супроводу ветеранів війни та їхніх родин.

Такі фахівці діють і в 305 закладах охорони здоров’я, де допомагають пораненим у найвразливіший період — із документами, комунікацією з військовими частинами та соціальними питаннями. Загалом надано понад пів мільйона послуг.

У медичних закладах уже функціонують 11 просторів турботи про ветеранів, ще 8 планують відкрити до кінця року.

Отримано 16,5 тис. заявок від ВПО-УБД на компенсацію за зруйноване або втрачене житло. У держбюджеті на 2026 рік передбачено 14 млрд грн на компенсацію захисникам за втрачене майно на тимчасово окупованих територіях.

Участь у бойових діях має зараховуватися до пенсійного стажу. Мінветеранів передало Мінсоцполітики пропозиції щодо реформування пенсійної системи з урахуванням цього періоду, включно з пенсією за дожиттям.

У 2025 році ветеранам надано понад 500 тис. послуг у межах стоматологічної програми. Держава забезпечує фінансування до 60 000 грн на лікування та протезування.

311 348 ветеранів і ветеранок отримали від держави виплати на заняття спортом.

Понад 2 000 захисників проходять навчання в межах програм професійної адаптації.

Платформа «Кар’єра ветерана» пропонує більш як 43 000 вакансій і допомагає ветеранам адаптувати військові навички до цивільних та створити резюме.

Через платформу Комітет Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів працевлаштував двох учасників бойових дій.