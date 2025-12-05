Україна посилює підтримку ветеранів: підсумки та плани на 2026 рік

У державному бюджеті на 2026 рік передбачено 5,7 млрд грн на забезпечення житлом ветеранів з інвалідністю, підтримано 4 000 ветеранських бізнесів майже на 2 млрд грн, а понад 650 000 захисників отримали електронні посвідчення УБД. Про це повідомила пресслужба Верховної Ради України.
Під час Години запитань до Уряду міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова підбила підсумки реалізації державної ветеранської політики за 2025 рік і окреслила ключові пріоритети на 2026-й.
Головні тези виступу:
Президент України підписав дев’ять фундаментальних законів для ветеранів, а уряд ухвалив понад 100 підзаконних актів для їх реалізації. Наступний крок — розгляд Верховною Радою ветеранського кодексу.
У 1 318 територіальних громадах працюють 2 158 фахівців із супроводу ветеранів війни та їхніх родин.
Такі фахівці діють і в 305 закладах охорони здоров’я, де допомагають пораненим у найвразливіший період — із документами, комунікацією з військовими частинами та соціальними питаннями. Загалом надано понад пів мільйона послуг.
У медичних закладах уже функціонують 11 просторів турботи про ветеранів, ще 8 планують відкрити до кінця року.
Отримано 16,5 тис. заявок від ВПО-УБД на компенсацію за зруйноване або втрачене житло. У держбюджеті на 2026 рік передбачено 14 млрд грн на компенсацію захисникам за втрачене майно на тимчасово окупованих територіях.
Участь у бойових діях має зараховуватися до пенсійного стажу. Мінветеранів передало Мінсоцполітики пропозиції щодо реформування пенсійної системи з урахуванням цього періоду, включно з пенсією за дожиттям.
У 2025 році ветеранам надано понад 500 тис. послуг у межах стоматологічної програми. Держава забезпечує фінансування до 60 000 грн на лікування та протезування.
311 348 ветеранів і ветеранок отримали від держави виплати на заняття спортом.
Понад 2 000 захисників проходять навчання в межах програм професійної адаптації.
Платформа «Кар’єра ветерана» пропонує більш як 43 000 вакансій і допомагає ветеранам адаптувати військові навички до цивільних та створити резюме.
Через платформу Комітет Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів працевлаштував двох учасників бойових дій.
У 2025 році запроваджено експериментальну програму компенсації освіти для дітей захисників і захисниць. Станом на сьогодні гранти отримали 7 596 здобувачів освіти.
Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»
