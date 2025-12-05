Російські війська просунулися у Вовчанську і намагаються закріпитися на руїнах міста – ЗСУ

Ситуація у Вовчанську. Фото: карта DeepState

У місті Вовчанськ Харківської області справді є просування російської армії. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив начальник управління комунікацій угруповання Об'єднаних сил Віктор Трегубов.



За його словами, слід враховувати, що Вовчанськ – фактично зруйноване місто.



«І росіяни намагаються закріпитися на руїнах цього міста. Є українські позиції у південних та західних районах. Однак там не так багато будівель, за які взагалі можна зачепитися. Тому так, на жаль, є російське просування у місті Вовчанськ», – зазначив Трегубов.

Нагадаємо, що раніше про просування окупантів у Вовчанську повідомили аналітики DeepState.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко