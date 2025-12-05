Швеція припинить допомогу п’яти країнам заради України

Швеція в найближчі роки скоротить допомогу п’яти країнам і спрямовуватиме зекономлені кошти на посилення підтримки України, повідомляє Reuters.



Міністр міжнародного співробітництва та зовнішньої торгівлі Бенджамін Дуса повідомив, що допомога буде зменшена для Зімбабве, Танзанії, Мозамбіку, Ліберії та Болівії.



«Україна є ключовим пріоритетом зовнішньої політики та політики допомоги Швеції, тому уряд має намір збільшити підтримку країни щонайменше до 10 млрд крон (1,06 млрд доларів) у 2026 році», — підкреслив Дуса.



За даними уряду, ці заходи дозволять звільнити понад 2 млрд крон протягом наступних двох років, які можуть бути спрямовані на проєкти відновлення України, зокрема енергетичної інфраструктури.



Від часу приходу до влади нинішнього уряду у 2022 році Швеція вже скоротила допомогу більш ніж 10 країнам, зокрема Буркіна-Фасо та Малі. Нагадаємо, Швеція може передати Україні 150 літаків Gripen.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»