Графіки відключень світла 6 грудня діятимуть у всіх регіонах України

У суботу, 6 грудня, у всіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень електроенергії. Причина введення обмежень — наслідки попередніх російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб'єкти. Про це повідомили у пресслужбі Укренерго.



Обмеження діятимуть із 00:00 до 23:59 обсягом від 0,5 до 2,5 черг.



Крім того, графіки з 00:00 до 23:59 також вводитимуться для промислових споживачів.



Раніше ми писали, що 5 грудня через російські обстріли енергетичної інфраструктури без електропостачання залишаються споживачі в Донецькій області.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»