Розстріл військовослужбовця ЗСУ на Сіверському напрямку: у прокуратурі розповіли деталі

Розстріл військовослужбовця ЗСУ на Сіверському напрямку. Фото: прокуратура

Під час зачистки приватного сектору в районі села Свято-Покровське Сіверської міської громади російський окупант знайшов у господарській будівлі на території напівзруйнованого будинку військового ЗСУ. Це сталося у грудні цього року. Про це повідомили у пресслужбі прокуратури.



«Загарбник втік за найближчим будинком, і звідки вистрілив в українського воїна, коли той вийшов до нього з піднятими руками для здачі в полон. Поранений намагався сховатися в іншій будівлі, проте окупант добив його пострілом з автоматичної зброї», — йдеться у повідомленні.



Наразі розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом скоєння воєнного злочину, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України). Проводяться слідчі дії, створені задля встановлення всіх причин події та ідентифікація причетного до скоєння злочину військовослужбовця з РФ.





Вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.



Раніше ми писали, що російські окупанти розстріляли українського військовополоненого в селі Свято-Покровське на південний захід від міста Сіверськ Донецької області.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»